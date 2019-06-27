2019-06-27T02:12:38+03:00
Здоровье

Семь человек обратились в больницу в Хабаровском крае с подозрением на клещевой энцефалит

Также в двух случаях подтвердили заражение от клещей инфекцией Лайма-боррелиоза
Ольга КИВА
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Семь человек обратились в больницу в Хабаровском крае с подозрением на клещевой энцефалитСемь человек обратились в больницу в Хабаровском крае с подозрением на клещевой энцефалит
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В Хабаровском крае впервые в этом сезоне зафиксировали случаи подозрения на клещевой энцефалит у людей. Так, обследование проходят семь человек. На данный момент они сдали анализы и ждут результата. К слову, в регионе уже подтвердили два факта заражения от клещей инфекцией Лайма-боррелиоза.

Как сообщили в краевом минздраве, чтобы подтвердить или опровергнуть заражение человека энцефалитом, у пациента сначала берут предварительные анализы, а через неделю - повторные. Только после этого можно будет точно сказать, заболел человек или нет.

Отметим, что активность кровососов на сегодняшний день снижается. С начала сезона клещи успели покусать пять тысяч 346 жителей региона. На прошлой неделе к врачам за помощью обратились 463 человека, это на 200 человек меньше по сравнению с ситуацией неделей ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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