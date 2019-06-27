Пожарные расчеты экстренно прибыли в аэропорт Хабаровска

СЕГОДНЯ 02:34 2019-06-27T02:34:28+03:00

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В аэропорту Хабаровска прошли учения для пожарных по отработке действий при тушении самолета. Тренировка началась в обычном режиме – сначала поступил звонок дежурному диспетчеру, информацию срочно передали сотрудникам пожарно-спасательной службе города Хабаровска, а через несколько минут онеборцы уже были на месте условного происшествия

- По легенде на территории аэропорта загорелся самолет, в котором находятся люди. По прибытии пожарные расчеты принялись тушить возгорание, используя пену. Огнетушащие средства подавали при помощи лафетных установок, протянутых максимально близко к самолету рукавных линий. Также задействовали установку комбинированного тушения пожара «Пурга». Одновременно с этим внутри корпус самолета обследовали, началась эвакуация пассажиров из салона. Силами сотрудников аэропорта пострадавших на носилках доставили в безопасную зону и передали врачам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Все участники тренировки справились с задачей – условный пожар ликвидировали в кротчайшие сроки, пострадавших спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU