«Роуд Шоу» устроят для компаний, желающих строить психоневрологический интернат под Хабаровском

СЕГОДНЯ 03:14 2019-06-27T03:14:36+03:00

Во время этого мероприятия потенциальным подрядчикам расскажут об участии в конкурсе

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Под Хабаровском планируют построить психоневрологический интернат для женщин. Медучреждение будет расположено в селе Некрасовка. На данный момент уже разработали проект и планируют решить, кто же займется возведением этого объекта. Чтобы потенциальные подрядчики смогли честно бороться за право работать в этом направлении, решили устроить «роуд-шоу».

- Эту процедуру проводят с целью рассказать о технических особенностях участия в конкурсе, провести презентацию готового проекта. Это позволит строительным компаниям лучше подготовиться к конкурсу, собрать необходимую документацию, - рассказали в краевом минстрое.

Отметим, что в общей сложности, в строительство психоневрологического интерната собираются потратить больше одного миллиарда рублей. «Роуд-шоу» состоится 3 июля в Хабаровске по адресу: улица Запарина, 76, кабинет 507. Начало в 14:30. Дополнительная информация по телефону: 32-97-68.

ИСТОЧНИК KP.RU