2019-06-27T03:37:31+03:00
Общество

Дорожников заставили поливать дорогу на Комшоссе в Комсомольске

В жаркую погоду на ремонтируемом участке очень много пыли, мешающей горожанам спокойно жить
Ольга КИВА
Поделиться:
Дорожников заставили поливать дорогу на Комшоссе в КомсомольскеДорожников заставили поливать дорогу на Комшоссе в КомсомольскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Реконструкция дороги на Комсомольском шоссе мешает горожанам из-за пыли. 23 июня в мэрию поступили десятки обращений жителей посёлка «Парковый», из которых следует, что в результате ремонтных работ поднимаются клубы пыли, как результат экологическая обстановка ухудшается, а местные жители чувствуют дискомфорт. Особенно пыльно в жаркую погоду.

- В этот же день организовали полив дороги и заодно провели небольшую проверку. В итоге выяснилось, что подрядчик работает с нарушением строительных норм. Два дня спустя, 25 июня, с руководителями подрядной организации провели выездное собрание, где разобрали все недочеты, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В итоге, дорожную организацию обязали в солнечную погоду поливать дорогу на реконструируемом участке улицы Комсомольское шоссе. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города поручили следить за выполнением решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажир иномарки пострадал из-за ошибки водителя другого авто в Хабаровске
Чиновники в Хабаровске заселяют аварийные дома по договорам социального найма
О правах почти пенсионеров рассказали в Хабаровском крае
На улице Лейтенанта Шмидта в Хабаровске ограничат проезд с 28 июня
Хабаровский филиал «Россельхозбанка» приглашает отпраздновать День Рождения банкомата
Бизнес на аренде игровых приставок почти разрушили два молодых хабаровчанина
«Роуд Шоу» устроят для компаний, желающих строить психоневрологический интернат под Хабаровском
Пожарные расчеты экстренно прибыли в аэропорт Хабаровска
Семь человек обратились в больницу в Хабаровском крае с подозрением на клещевой энцефалит
В Хабаровске стартовала запись в 10-е классы
Погода в Хабаровске на 27 июня 2019 года: днем до +20, небольшой дождь
Возможности ТОСЭР в Хабаровском крае презентовали бизнесменам из Америки
Часть терминала международного аэропорта в Хабаровске сдадут в сентябре 2019 года
В Биробиджане больше 10 автобусных маршрутов изменят из-за ремонта дороги
Деньгами наградят лучших учителей Хабаровского края
Из Калужской области в Еврейскую автономию доставляли фальсифицированное масло