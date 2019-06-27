Дорожников заставили поливать дорогу на Комшоссе в Комсомольске

СЕГОДНЯ 03:37 2019-06-27T03:37:31+03:00

В жаркую погоду на ремонтируемом участке очень много пыли, мешающей горожанам спокойно жить

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Реконструкция дороги на Комсомольском шоссе мешает горожанам из-за пыли. 23 июня в мэрию поступили десятки обращений жителей посёлка «Парковый», из которых следует, что в результате ремонтных работ поднимаются клубы пыли, как результат экологическая обстановка ухудшается, а местные жители чувствуют дискомфорт. Особенно пыльно в жаркую погоду.

- В этот же день организовали полив дороги и заодно провели небольшую проверку. В итоге выяснилось, что подрядчик работает с нарушением строительных норм. Два дня спустя, 25 июня, с руководителями подрядной организации провели выездное собрание, где разобрали все недочеты, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В итоге, дорожную организацию обязали в солнечную погоду поливать дорогу на реконструируемом участке улицы Комсомольское шоссе. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города поручили следить за выполнением решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

ИСТОЧНИК KP.RU