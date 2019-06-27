2019-06-27T04:03:53+03:00
Происшествия

Бизнес на аренде игровых приставок почти разрушили два молодых хабаровчанина

Один из пострадавших оценил ущерб в 33 тысячи рублей, второй – в 43 тысячи
Ольга КИВА
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Бизнес на аренде игровых приставок почти разрушили два молодых хабаровчанинаБизнес на аренде игровых приставок почти разрушили два молодых хабаровчанинаФото: Олег ЗОЛОТО
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За помощью к полицейским обратились два хабаровчанина, у которых пропали игровые приставки и консоли. Потерпевшие сообщили о своих потерях в разное время, имущества заявители лишились также при разных обстоятельствах. Объединяло эти происшествия, как выяснилось, одно – общие подозреваемые.

- Так, первый заявитель рассказал, что его клиенты нашли через объявление, опубликованное на сайте. Первое время молодые люди регулярно вносили плату и даже продляли сроки проката двух игровых приставок. Потом они перестали отвечать на звонки и отключили мобильные телефоны. Второй потерпевший сдал в аренду три игровые консоли, на покупку которых в свое время потратил 43 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснилось, что у арендаторов и в первом, и во втором случаях одинаковые словесные портреты арендаторов и номера телефонов, по которым потерпевшие связывались с злоумышленниками. Вскоре подозреваемых задержали. Это были два приятеля 24 лет и 21 год. Старшего из подельников уже привлекали к уголовной ответственности за грабежи. В отношении них возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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