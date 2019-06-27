2019-06-27T04:15:55+03:00
Общество

Хабаровский филиал «Россельхозбанка» приглашает отпраздновать День Рождения банкомата

Прототип современного устройства появился в Лондоне 52 года назад и выдавал наличные деньги в обмен на специальные чеки
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Хабаровский филиал «Россельхозбанка» приглашает отпраздновать День Рождения банкомата Фото: пресс-служба «Россельхозбанка»Хабаровский филиал «Россельхозбанка» приглашает отпраздновать День Рождения банкомата Фото: пресс-служба «Россельхозбанка»
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На сегодняшний день в мире насчитывается более 3 млн банкоматов. В современном мире это устройство уже давно не ограничивается только функцией выдачи наличности, сейчас это полноценные пункты самообслуживания клиентов. С использованием банкомата можно открыть вклад, чаще всего с повышенной процентной ставкой, совершить перевод, оплатить коммунальные платежи и штрафы. Не за горами будущее, когда для проведения этих операций не нужна будет пластиковая карта – в век цифровизации повсеместно войдет в обиход технология биометрической идентификации личности.

Банкоматы прочно вошли в нашу жизнь, и Хабаровский филиал Россельхозбанка с радостью приглашает всех желающих отметить День Рождения банкомата вместе. 27 июня с 14:00 до 16:00 все посетители центрального офиса смогут принять участие в фотосессии с живым банкоматом, а все клиенты, открывшие вклад или подключившие ДБО в банкомате офиса, поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

Ждем вас 27.06.2019 по адресу Калинина 120, с 14:00 до 16:00.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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