2019-06-27T04:54:16+03:00
Общество

На улице Лейтенанта Шмидта в Хабаровске ограничат проезд с 28 июня

Запрет будет действовать до 30 сентября
Ольга КИВА
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На улице Лейтенанта Шмидта в Хабаровске ограничат проезд с 28 июняНа улице Лейтенанта Шмидта в Хабаровске ограничат проезд с 28 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевой столице планируют отремонтировать теплотрассу в районе улицы Лейтенанта Шмидта. В связи с этим проезд автотранспорта на этом участке временно ограничат. Запрет будет действовать в период с 28 июня по 30 сентября.

Как сообщили в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания», работы проведут в рамках подготовки подведомственных тепломагистралей к предстоящему отопительному сезону. В планах энергетиков заменить участок теплотрассы с улицы Серышева по улице Лейтенанта Шмидта до дома № 11. Автолюбителей предупреждают, что останется возможность заезда с улицы Джамбула через дворовые территории домов № 11, 15 и 17.

Жителям города приносят извинения за причиненные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Своевременный ремонт позволит повысить надежность теплоснабжения данного жилмассива в предстоящем отопительном сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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