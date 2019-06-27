О правах почти пенсионеров рассказали в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:25 2019-06-27T05:26:22+03:00

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В Хабаровском крае вернулись к обсуждению вопроса о реализации прав почти пенсионеров. С 1 января этого года на законодательном уровне закрепили такое понятие как «граждан предпенсионного возраста», иначе их также называют предпенсионерами. К этой категории людей относятся женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет, то есть люди, которым до выхода на пенсию осталось доработать пять лет.

- Предпенсионерам полагаются определенные пенсионные и налоговые льготы. Также у мужчин и женщин есть право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год в связи с диспансеризацией. При этом за работником сохраняют место работы и средний заработок. Для почти пенсионеров предусмотрено более высокое максимальное пособие по безработице и более длительный срок его выплаты, - рассказали в пресс-службе Общественной палаты Хабаровского края.

Отметим, что в регионе на сегодняшний день действует специальная программа профобучения и дополнительного профобразования предпенсионеров. Она рассчитана на период с 2019 до 2024 года. Однако в ее реализации есть трудности, возникающие на стадии взаимодействия с работодателями.

К сожалению, не все компании готовы заключить соглашение о сотрудничестве. При этом для организаций предусмотрели субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования почти пенсионеров. К слову на сегодняшний день не поступило ни одного обращения о нарушениях прав предпенсионеров, за исключением сообщений о незаконном сокращении.

ИСТОЧНИК KP.RU