Чиновники в Хабаровске заселяют аварийные дома по договорам социального найма

СЕГОДНЯ 05:53 2019-06-27T05:53:36+03:00

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Вопрос с ветхим жилье продолжает будоражить умы как простых жителей Хабаровска, так и общественных правозащитников. В на сегодняшний день в краевой столице около 780 многоквартирных ветхих домов, в которых практически невозможно жить. Но чиновники не торопятся их расселять, даже наоборот – заселяют по договорам социального найма.

- Среди получателей такого жилья многодетная семья, которой дали квартиру три года назад в разрушающемся и грязном доме с протекающей крышей. То есть формально чиновники жилищный вопрос решили, а на деле подвергли жизни и здоровье людей опасности. При этом в управляющей компании тоже не торопятся исправлять ситуацию, зато жильцы исправно должны платить по 29 рублей за квадрат. В общежитиях, расположенных в этом же фонде, оплата 49 рублей за квадрат. Для сравнения, в некоторых управляющих компаниях Подмосковья по этому тарифу обслуживают дома с подземными гаражами и консьержками, - рассказали в пресс-службе ОНФ.

Общественники намерены обратиться в прокуратуру, а также добиться лишения лицензии УК через госжилнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU