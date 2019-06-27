Пассажир иномарки пострадал из-за ошибки водителя другого авто в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:19 2019-06-27T06:19:46+03:00

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В минувшие сутки, 26 июня, на улице Краснореченской столкнулись две машины Toyota Cerec и Toyota Corolla Spacio. Происшествие случилось рано утром. По предварительной информации, водитель первой иномарки не уступил дорогу машине, которая двигалась по главной. В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в автомобиле

Как сообщил информированный источник, пострадавшей оказали разовую помощь. На момент происшествия оба водителя, к слову, это были женщины, были трезвы. В отношении автолюбительницы, управлявшей машиной Toyota Cerec, составили административный протокол.

Автолюбителей в Хабаровске призывают быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Это поможет уберечь водителей, пассажиров и пешеходов от неприятных последствий, которые возникают в результате дорожных аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU