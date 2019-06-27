Пенсионеры Хабаровского края соберутся на краевой этап спартакиады

СЕГОДНЯ 06:46 2019-06-27T06:56:08+03:00

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В Хабаровске пройдет краевой этап спартакиады среди пенсионеров. Побороться за лидерство приедут восемь команд из краевой столицы, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Бикинского, Солнечного, Хабаровского, Николаевского районов и района имени Лазо.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, соревнования начнутся после торжественного открытия, которое состоится 29 июня перед Универсальным краевым спортивным комплексом. Начало в 9:30. Потом участники будут соревноваться в таких дисциплинах, как комбинированная эстафета, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба и дартс. Также спортсмены посоревнуются в личном и командном первенстве.

Отметим, что среди участников состязаний будут люди старше 70 лет. Спортсмены на своем примере покажут, что возраст – не помеха для занятий спортом. Самых активных пенсионеров включат в сборную команду Хабаровского края для участия во Всероссийском этапе спартакиады. Регион спортсмены будут представлять в Уфе с 24 по 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU