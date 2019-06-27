СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-27T08:51:16+03:00

«Помоги собраться в школу»: в Хабаровском крае подготовят детей к новому учебному году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Хабаровском крае традиционно запустят акцию «Помоги собраться в школу». Суть ее сводится к поддержке детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Для таких учеников с 1 июля начнут собирать необходимые для учебы вещи.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, акцию проводят каждый год. Благодаря ей удается собрать в школу порядка 22-25 тысяч детей на сумму около 30 миллионов рублей. В этом году пункты сбора вещей организуют в общеобразовательных учреждениях.

Жителей края приглашают участвовать в акции. От желающих помочь детям готовы принять вещи, обувь, канцелярию, игрушки, книги, учебники и другие необходимые школьные принадлежности. Также в качестве помощи можно перечислить деньги на расчетные счета краевых государственных общеобразовательных учреждений – центров социальной поддержки населения края и расчетный счет Хабаровского краевого отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский фонд».

ИСТОЧНИК KP.RU