2019-06-27T09:49:21+03:00
Общество

Лесоохрану Хабаровского края порадовали новыми машинами

Технику задействуют в работе уже в июле
Ольга КИВА
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Лесоохрану Хабаровского края порадовали новыми машинамиЛесоохрану Хабаровского края порадовали новыми машинамиФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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Лесоохрана Хабаровского края пополнила автопарк новой техникой. Так, в распоряжения инспекторов поступила 23 машина марки УАЗ, модификации 39094 и 390945. У этих автомобилей увеличенные кабины, есть кузов, оборудованный кунгом. Также транспорт сможет пробираться в труднодоступных местах за счет высокой проходимости. Технику закупили в рамках госпрограммы развития лесного хозяйства края взамен ныне существующих, износ которых достигает 80 процентов.

- Ключи от машин уже торжественно передали руководителям всех лесничеств региона. К слову, в крае их 12. В работе автомобили задействуют уже в июле этого года. Инспекторы будут объезжать тайгу и отслеживать незаконные рубки, - рассказали в краевом управлении лесами.

Напомним, на сегодняшний день на балансе лесоохраны в регионе числится 700 единиц спецтехники. В распоряжении лесников находится 21 пожарно-химическая станция, 17 авиаотделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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