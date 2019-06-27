2019-06-27T13:59:13+03:00
Происшествия

«Приятель» директора до смерти перепугал пистолетом сторожа автостоянки в Комсомольске

С пневматическим оружием в руках злоумышленник требовал отдать деньги
Ольга КИВА
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«Приятель» директора до смерти перепугал пистолетом сторожа автостоянки в Комсомольске«Приятель» директора до смерти перепугал пистолетом сторожа автостоянки в КомсомольскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Комсомольске-на-Амуре собираются судить горожанина, которого обвиняют в разбойном нападении. По предварительной информации, 50-летний фигурант пришел на крытую автостоянку, представился сторожу знакомым директора гаражного кооператива и убедил открыть ему дверь.

- Дальше события развивались стремительно – подозреваемый достал пневматический пистолет, направил его на сторожа, потребовал деньги. Потом фигурант с угрозами зашел в помещение. Подозреваемый быстро сориентировался, забрал из незапертого сейфа 300 тысяч рублей и сражу скрылся. Позже его задержали, начались разбирательства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении комсомольчанина возбудили уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Материалы дела передали в суд на рассмотрение. До вынесения приговора ранее судимый горожанин будет находиться под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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