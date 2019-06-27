В новосибирском Академгородке открыли таланты юных математиков из Комсомольска

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-27T11:43:49+03:00

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Юные математики из Комсомольска-на-Амуре отличились на Математическом марафоне новосибирской физматшколы. Ребята прошли два этапа интеллектуальных соревнований. Сначала они решали задачи исследовательского характера, опубликованные на сайте проекта, а потом участвовали в олимпиаде. Задания нужно было выполнять через программный комплекс MindTrainer.

- Итоги интеллектуального соревнования подвели в новосибирском Академгородке. Комиссия буквально сделала открытие, когда лучший результат в этом конкурсе впервые показали комсомольские лицеисты. Команда ребят называлась «Зайчики с мехмата». В личном первенстве все призовые места заняли Руслан Тимченко, Александр Федотов, Константин Андоськин и Илья Михалев, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, математический марафон проводят среди учеников 7-10 классов. Благодаря этому мероприятию удается создать условия для развития одаренных и талантливых школьников по направлению «Математика». Впервые интеллектуальные соревнования провели в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU