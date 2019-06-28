2019-06-28T05:03:16+03:00
Общество

На Амурском бульваре в Хабаровске с 28 июня коммунальщики начнут «раскопки»

Из-за этого на участке будет затруднено движение транспорта
Ольга КИВА
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На Амурском бульваре в Хабаровске с 28 июня коммунальщики начнут «раскопки»На Амурском бульваре в Хабаровске с 28 июня коммунальщики начнут «раскопки»Фото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске в предстоящие выходные начнется ремонт теплотрассы в районе Амурского бульвара. В связи с этим будет затруднено движение автотранспорта в период с 28 по 30 июня. Так, пробки могут возникать на участке в районе дома №2 по улице Джамбула. Движение полностью восстановится к пяти часам вечера в воскресенье.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, во время ремонта сетевики собираются заменить лотковый канал и переложить трубы. В процессе придется на некоторое время демонтировать трамвайные пути, но все будет оперативно восстановлено. Как только коммунальщики выполнят свою часть работ, на объект сразу заступят дорожники.

Отметим, что в 2019 году собираются переложить девять километров трубопровода. Сейчас работы ведутся практически на всех участках, которые запланированы на этот год. Общую стоимость работ оценивают в сумму более 600 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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