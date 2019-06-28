Погода в Хабаровске на 28 июня 2019 года: днем до +21, небольшой дождь

СЕГОДНЯ 01:04 2019-06-28T05:02:27+03:00

Погода в Хабаровске на 27 июня 2019 года: днем до +20, небольшой дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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Низкое давление и только низкое давление кружит над регионом и около него. Это всё отягощено холодным атмосферным фронтом. Из этого делаем вывод, что погода пока не будет менять свой сумрачный характер. Депрессивное метеонастроение продолжит проявляться в осадках, плотной облачности, и с прохладным температурным фоном. Такое ощущение, что кто-то купил плащ или кардиган и всё ещё не нарадуется покупке.

В Биробиджане возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +19+21. Уровень Амура у краевого центра 176 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается спад на 10-15 сантиметров. Температура воды 18,4 градуса.

В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +23+25. Уровень Амура у города Юности 208 сантиметров.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +25+27.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +23+25. Уровень Амура в устье реки 147 сантиметра.

В Охотске небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +18+20.

ИСТОЧНИК KP.RU