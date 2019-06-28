Неудобно и незаконно бизнесмены в Хабаровске ставят рекламные щиты и билборды

СЕГОДНЯ 02:43 2019-06-28T05:00:04+03:00

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В краевой столице активно продолжается борьба с рекламными конструкциями, установленными незаконно. Так, за прошлый месяц демонтировали больше сотни рекламных щитов и билбордов. Кроме того, предпринимателям выдали порядка 250 предписаний о сносе незаконных конструкций. К слову, нечестных распространителей рекламы также привлекают к административной ответственности. За прошлый месяц составили восемь протоколов, которые уже находятся на рассмотрении в полиции и прокуратуре.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, владельцам конструкций регулярно разъясняют, что рекламные щиты и билборды должны соответствовать ГОСТу, иметь опрятный вид и подсветку. Особое вниманием уделяют расположению конструкций. Они не должны мешать пешеходам и автомобилистам. Однако владельцы заведений выставляют свои «зазывалки» на тротуарах и оживленных трассах, закрывая дорожные знаки и светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU