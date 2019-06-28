Забрать квартиру за долги по алиментам собираются у нерадивого отца в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:22 2019-06-28T04:22:04+03:00

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Житель Хабаровска упорно не хотел ни вспоминать про собственных детей, ни платить на них алименты. Однако судебные приставы забыть горе-отцу про отпрысков не дали. Мужчине исправно напоминали и об их существовании, и о том, что накопившуюся задолженность в 200 тысяч рублей нужно погасить. Однако он никак не реагировал на сообщения и ничего не предпринимал, чтобы рассчитаться.

- Тогда в рамках закона поступили следующим образом. Сначала направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, выяснили, что у должника есть квартиры в собственности. На одну из них наложили арест и дали горожанину 10 дней, чтобы урегулировать вопрос с задолженностью, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Если мужчина и в этом случае будет упорствовать и добровольно не расплатится, тогда ему придется распрощаться со своим жильем. Недвижимость оценят и передадут на реализацию, часть вырученных от продажи денег направят на погашение долга.

ИСТОЧНИК KP.RU