2019-06-28T04:22:04+03:00
Общество

Забрать квартиру за долги по алиментам собираются у нерадивого отца в Хабаровске

На недвижимость наложили арест, у мужчины есть 10 дней, чтобы погасить задолженность
Ольга КИВА
Поделиться:
Забрать квартиру за долги по алиментам собираются у нерадивого отца в ХабаровскеЗабрать квартиру за долги по алиментам собираются у нерадивого отца в ХабаровскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Житель Хабаровска упорно не хотел ни вспоминать про собственных детей, ни платить на них алименты. Однако судебные приставы забыть горе-отцу про отпрысков не дали. Мужчине исправно напоминали и об их существовании, и о том, что накопившуюся задолженность в 200 тысяч рублей нужно погасить. Однако он никак не реагировал на сообщения и ничего не предпринимал, чтобы рассчитаться.

- Тогда в рамках закона поступили следующим образом. Сначала направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, выяснили, что у должника есть квартиры в собственности. На одну из них наложили арест и дали горожанину 10 дней, чтобы урегулировать вопрос с задолженностью, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Если мужчина и в этом случае будет упорствовать и добровольно не расплатится, тогда ему придется распрощаться со своим жильем. Недвижимость оценят и передадут на реализацию, часть вырученных от продажи денег направят на погашение долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведь в Хабаровском крае дважды пытался напасть на работников рудника
За уличную торговлю рыбой в Хабаровском крае будут наказывать по-новому
Директора в Хабаровске осудят за недоплаченные 39 миллионов рублей налогов
Дипломаты из России и США продуктивно провели время на форуме в Хабаровске
Неудобно и незаконно бизнесмены в Хабаровске ставят рекламные щиты и билборды
Подростки в Хабаровском крае отправились на рыбалку по очень опасному пути
На Амурском бульваре в Хабаровске с 28 июня коммунальщики начнут «раскопки»
Погода в Хабаровске на 28 июня 2019 года: днем до +21, небольшой дождь
На переезде по улице Тихоокеанской в Хабаровске ограничат движение
В новосибирском Академгородке открыли таланты юных математиков из Комсомольска
«Приятель» директора до смерти перепугал пистолетом сторожа автостоянки в Комсомольске
Помощника капитана в Хабаровском крае осудят из-за норок, спрятанных на буксире
Лесоохрану Хабаровского края порадовали новыми машинами
Мобильный путеводитель по Шантарским островам создадут в Хабаровском крае
«Помоги собраться в школу»: в Хабаровском крае подготовят детей к новому учебному году
На железнодорожном вокзале в Комсомольске появился Wi-Fi