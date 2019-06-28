Медведь в Хабаровском крае дважды пытался напасть на работников рудника

СЕГОДНЯ 05:17 2019-06-28T05:17:39+03:00

Кроме того косолапые побывали «в гостях» у людей в селах Форель, Литовка и Осиновая речка, в садовом некоммерческом товариществе «Связист»

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В Хабаровском крае медведи повадились захаживать «в гости» к людям. Так, за период с 21 по 27 июня в разных районах края взрослые косолапые гуляли не только по одному, но и в компании маленьких медвежат.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, один из медведей пытался напасть на сотрудников рудника в вахтовом поселке Светлый Охотского района. При этом животное посягало на человеческую жизнь дважды. К счастью, обошлось без жертв. На место происшествия выехала группы реагирования в составе сотрудников ОМВД и государственного инспектора КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ».

По данным, предоставленным в министерстве, 23 июня бурый медведь разбил пасеку на территории частного дома в селе Фогель. На следующий день другой косолапый сломал теплицу в СНТ «Связист» в Хабаровском районе. 25 июня медведиц с медвежатами видели в селах Литовка и Осиновая речка. В обоих случаях животные вместе с детенышами ушли из населенных пунктов до прибытия группы реагирования.

Жителям края напоминают, что при встрече с дикими животными необходимо придерживаться определенных правил поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU