Колонию в Хабаровском крае оштрафовали за задержку зарплаты осужденной

СЕГОДНЯ 05:48 2019-06-28T05:48:10+03:00

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Осужденная в Хабаровском крае не смогла вовремя получить свою зарплату при увольнении. Это обстоятельство выяснилось во время проверки. Данную ситуацию расценили как нарушение трудового законодательства, допущенное администрацией исправительной колонии.

- Итогом проверки стало представление, которое внесли начальнику учреждения. От него потребовали устранить недочет, а также привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших такое нарушение. Требования этого документа на данный момент полностью выполнены, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также в отношении колонии возбудили административное дело за невыплату зарплаты в срок. Итогом этого разбирательства стал штраф, который учреждению назначили в качестве наказания. Юридическому лицу придется заплатить в казну 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU