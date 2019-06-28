2019-06-28T05:48:10+03:00
Общество

Колонию в Хабаровском крае оштрафовали за задержку зарплаты осужденной

Учреждению придется заплатить в казну 30 тысяч рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Колонию в Хабаровском крае оштрафовали за задержку зарплаты осужденнойКолонию в Хабаровском крае оштрафовали за задержку зарплаты осужденнойФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Осужденная в Хабаровском крае не смогла вовремя получить свою зарплату при увольнении. Это обстоятельство выяснилось во время проверки. Данную ситуацию расценили как нарушение трудового законодательства, допущенное администрацией исправительной колонии.

- Итогом проверки стало представление, которое внесли начальнику учреждения. От него потребовали устранить недочет, а также привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших такое нарушение. Требования этого документа на данный момент полностью выполнены, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также в отношении колонии возбудили административное дело за невыплату зарплаты в срок. Итогом этого разбирательства стал штраф, который учреждению назначили в качестве наказания. Юридическому лицу придется заплатить в казну 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В мэрии Биробиджана больше нет должности начальника управления ЖКХ
В одном из поселений в Хабаровском крае не будут регистрировать рождение детей и браки
Нанайская и славянская культуры переплетутся между собой в Комсомольске
Труп пешехода и разбитые машины остались после аварии в Хабаровске
Жутковатый цех по переработке мяса нашли в Хабаровске
В Хабаровском крае спасатели ищут пропавшего пожилого сельчанина
Работодатели в Хабаровском крае не боятся брать на работу осужденных
Заграничная бизнесвумен в ЕАО успешно провалила попытку подкупа полицейского
Икона с частичкой мощей Иоанна Предтечи украсит храм в Хабаровске
В Хабаровском крае вопрос с комиссиями при оплате горячей воды решают в суде
В Хабаровске открывается очередная ярмарка «выходного дня»
Медведь в Хабаровском крае дважды пытался напасть на работников рудника
За уличную торговлю рыбой в Хабаровском крае будут наказывать по-новому
Забрать квартиру за долги по алиментам собираются у нерадивого отца в Хабаровске
Директора в Хабаровске осудят за недоплаченные 39 миллионов рублей налогов
Дипломаты из России и США продуктивно провели время на форуме в Хабаровске
Неудобно и незаконно бизнесмены в Хабаровске ставят рекламные щиты и билборды
Подростки в Хабаровском крае отправились на рыбалку по очень опасному пути
На Амурском бульваре в Хабаровске с 28 июня коммунальщики начнут «раскопки»
Погода в Хабаровске на 28 июня 2019 года: днем до +21, небольшой дождь
На переезде по улице Тихоокеанской в Хабаровске ограничат движение
В новосибирском Академгородке открыли таланты юных математиков из Комсомольска
«Приятель» директора до смерти перепугал пистолетом сторожа автостоянки в Комсомольске
Помощника капитана в Хабаровском крае осудят из-за норок, спрятанных на буксире
Лесоохрану Хабаровского края порадовали новыми машинами
Мобильный путеводитель по Шантарским островам создадут в Хабаровском крае
«Помоги собраться в школу»: в Хабаровском крае подготовят детей к новому учебному году
На железнодорожном вокзале в Комсомольске появился Wi-Fi