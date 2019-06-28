В Хабаровске открывается очередная ярмарка «выходного дня»

СЕГОДНЯ 06:16 2019-06-28T10:54:43+03:00

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В Хабаровске 29 июня открывается очередная ярмарка «выходного дня». Торговая площадка будет расположена перед краевым дворцом «Русь». К слову, в 2017 году здесь уже находилась ярмарка, но в прошлом году ее закрыли из-за дорожных работ.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, возобновить ее решили по многочисленным просьбам горожан.Продавать свою продукцию будут непосредственно фермеры с 9:00 до 17:00 по выходным дням. Как и прежде, для них обустроят 50 торговых мест.

На сегодняшний день желание участвовать в ярмарке изъявили несколько крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Горожане смогут приобрести рыбную продукцию, тепличные овощи, фрукты, ягоды, соленья, а также продукты, выращенные на дальневосточном гектаре.

Фермерам, желающим принять участие в ярмарке, нужно подать заявку в администрации районов и городских округов. Обязательные требования для участников - наличие медицинской книжки, а также документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых товаров. Для торговли животноводческой продукцией необходимы справки ветеринарных учреждений. Также фермеры обязаны иметь при себе свидетельства, подтверждающие ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством.

ИСТОЧНИК KP.RU