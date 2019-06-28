В Хабаровском крае вопрос с комиссиями при оплате горячей воды решают в суде

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-28T10:52:59+03:00

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В Хабаровском крае потребители пытаются отстоять свое право на выбор способа оплаты услуг горячего водоснабжения и отопления. С начала 2019 года в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю стали обращаться потребители с жалобами на комиссии, взымаемые при оплате услуг наличными.

- Во время проверки выяснилось, что без дополнительных трат оплатить коммуналку можно на сайте поставщика услуги. Также в Хабаровске организовали два пункта приема платежей. Другими словами, в краевой столице обеспечили возможность оплаты без комиссии путем наличных и безналичных расчетов по выбору потребителя. При приеме наличных платежей банковские организации как платежные агенты, в свою очередь, вправе взимать с плательщиков вознаграждение, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Тем не менее поставщик услуги не предоставил жителям всего региона возможность оплачивать квитанции без комиссии. В частности, нарушения обнаружили в Николаевске-на-Амуре. Организации направили предостережение об устранении недочетов,однако они не были устранены. Тогда к решению вопроса подключили судебные инстанции. Исковое заявление пока находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU