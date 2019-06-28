Икона с частичкой мощей Иоанна Предтечи украсит храм в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-28T10:51:16+03:00

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В хабаровском храме появилась икона с частичкой мощей Иоанна Предтечи. Священное изображение украсило Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери. Освятить его собираются 6 июля, начало события запланировали на 16:45.

- К слову, освящение пройдет накануне престольного праздника нижнего храма перед вечерней службой. С тех пор, как освятили сам нижний храм, прошло довольно много времени, однако иконы в нем до сих пор не было. Исправить эту ситуацию взялись три месяца назад. Тогда прихожане обратились к настоятелю иерею Дионисию Ногтеву с просьбой написать икону, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Чтобы создать священное изображение, стали собирать деньги, оформили заказ в иконописной мастерской. Сейчас икону в честь Рождества Иоанна Предтечи доставили в краевую столицу. На ее освящение приглашают всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU