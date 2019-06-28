2019-06-28T10:50:25+03:00
Общество

Заграничная бизнесвумен в ЕАО успешно провалила попытку подкупа полицейского

Сама фигурантка сядет на скамью подсудимых, счета ее компании собираются арестовать
Ольга КИВА
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Заграничная бизнесвумен в ЕАО успешно провалила попытку подкупа полицейскогоЗаграничная бизнесвумен в ЕАО успешно провалила попытку подкупа полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии бизнесвумен из КНР сядет на скамью подсудимых за попытку дать взятку полицейскому. В мае 2019 женщина пыталась подкупить начальника миграционного пункта в Облученском районе. Фигурантке позарез нужно было сохранить своих работников, которые тоже оказались иностранцами. Ее сотрудники нарушили миграционное законодательство, однако ни они, ни их руководитель, похоже, не собирались исправлять ситуацию.

- Женщина предлагала вознаграждение в 10 тысяч рублей за несоставление в отношении ее работников административных протоколов. На основании этих документов нарушителей должны были привлечь к ответственности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако сотрудник полиции отказался от незаконного предложения и сообщил об этом руководству. Началась проверка, итогом которой стало постановление о возбуждении административного дела за незаконное вознаграждение от имени организации. На данный момент материалы проверки направили в суд для рассмотрения по существу. Также прокурор района внес в суд ходатайство об аресте банковских счетов компании. Отметим, что за совершенный проступок возможно наказание в виде штрафа от одного миллиона рублей с конфискацией имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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