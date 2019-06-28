2019-06-28T10:48:39+03:00
Общество

Работодатели в Хабаровском крае не боятся брать на работу осужденных

В основном такой контингент трудоустраивают дворниками, грузчиками, уборщицами, расклейщиками объявлений и разнорабочими
Ольга КИВА
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Работодатели в Хабаровском крае не боятся брать на работу осужденныхРаботодатели в Хабаровском крае не боятся брать на работу осужденныхФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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В Комсомольске-на-Амуре в январе этого года открыли исправительный центр, где находятся осужденные на принудительные работы. По сути, это изолированный участок при исправительной колонии №7 УФСИН России по Хабаровскому краю. Однако условия у здешних обитателей довольно лояльные по сравнению с исправительными учреждениями других видов.

- На сегодняшний день в центре отбывают наказание 62 человека, девять из них женщины. Эти люди трудятся на предприятиях Комсомольска-на-Амуре в качестве дворников, грузчиков, уборщиц, расклейщиков объявлений и разнорабочих. На работу осужденные самостоятельно добираются, им можно пользоваться телефоном. Также им полагается выходной за пределами учреждения, но при условии, если нет замечаний от сотрудников и работодателей, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

Самая низкая заработная плата, которую получают осужденные - это минимальный размер оплаты труда. Однако некоторым осужденным удается зарабатывать больше. Часть их зарплаты уходит на оплату исковых обязательств и содержание в центре.

К слову, трудоустроить первых обитателей центра было довольно тяжело, у работодателей были опасения, но все они оказались напрасными. Теперь компании не боятся нанимать осужденных и даже делают заявки относительно свободной рабочей силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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