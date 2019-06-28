В Хабаровском крае спасатели ищут пропавшего пожилого сельчанина

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-28T10:40:44+03:00

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Спасатели подключились к поискам пропавшего 71-летнего жителя поселка Хор. Близкие не знают, куда именно ушел пенсионер, но, скорее всего он мог отправиться на реку Хор или озеро Хака, чтобы порыбачить.

- Обращение поступило в спасательную службу вчера, 27 июня. По предварительной информации, мужчина ушел из дома 15 июня и до настоящего времени не вернулся. О его местонахождении ничего не известно, мобильной связи с ним нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сначала пропавшего искали силами полиции и местных жителей, вчера, 27 июня в район имени Лазо отправилась группа спасателей. Для проведения работ их снабдили необходимым снаряжением, плавсредством и квадрокоптером. За сутки спасатели уже обследовали 25 километров дорог садового некоммерческого товарищества «Медовый», а также три с половиной километра береговой линии реки Хор и два с половиной квадратных километра лесного массива с помощью беспилотного летательного аппарата. Пока результатов нет, поиски продолжаются сегодня, 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU