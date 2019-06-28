2019-06-28T10:40:44+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае спасатели ищут пропавшего пожилого сельчанина

Близкие полагают, что он отправился рыбачить на реку Хор или озеро Хака
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае спасатели ищут пропавшего пожилого сельчанинаВ Хабаровском крае спасатели ищут пропавшего пожилого сельчанинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Спасатели подключились к поискам пропавшего 71-летнего жителя поселка Хор. Близкие не знают, куда именно ушел пенсионер, но, скорее всего он мог отправиться на реку Хор или озеро Хака, чтобы порыбачить.

- Обращение поступило в спасательную службу вчера, 27 июня. По предварительной информации, мужчина ушел из дома 15 июня и до настоящего времени не вернулся. О его местонахождении ничего не известно, мобильной связи с ним нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сначала пропавшего искали силами полиции и местных жителей, вчера, 27 июня в район имени Лазо отправилась группа спасателей. Для проведения работ их снабдили необходимым снаряжением, плавсредством и квадрокоптером. За сутки спасатели уже обследовали 25 километров дорог садового некоммерческого товарищества «Медовый», а также три с половиной километра береговой линии реки Хор и два с половиной квадратных километра лесного массива с помощью беспилотного летательного аппарата. Пока результатов нет, поиски продолжаются сегодня, 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В мэрии Биробиджана больше нет должности начальника управления ЖКХ
В одном из поселений в Хабаровском крае не будут регистрировать рождение детей и браки
Нанайская и славянская культуры переплетутся между собой в Комсомольске
Труп пешехода и разбитые машины остались после аварии в Хабаровске
Жутковатый цех по переработке мяса нашли в Хабаровске
Работодатели в Хабаровском крае не боятся брать на работу осужденных
Заграничная бизнесвумен в ЕАО успешно провалила попытку подкупа полицейского
Икона с частичкой мощей Иоанна Предтечи украсит храм в Хабаровске
В Хабаровском крае вопрос с комиссиями при оплате горячей воды решают в суде
В Хабаровске открывается очередная ярмарка «выходного дня»
Колонию в Хабаровском крае оштрафовали за задержку зарплаты осужденной
Медведь в Хабаровском крае дважды пытался напасть на работников рудника
За уличную торговлю рыбой в Хабаровском крае будут наказывать по-новому
Забрать квартиру за долги по алиментам собираются у нерадивого отца в Хабаровске
Директора в Хабаровске осудят за недоплаченные 39 миллионов рублей налогов
Дипломаты из России и США продуктивно провели время на форуме в Хабаровске
Неудобно и незаконно бизнесмены в Хабаровске ставят рекламные щиты и билборды
Подростки в Хабаровском крае отправились на рыбалку по очень опасному пути
На Амурском бульваре в Хабаровске с 28 июня коммунальщики начнут «раскопки»
Погода в Хабаровске на 28 июня 2019 года: днем до +21, небольшой дождь
На переезде по улице Тихоокеанской в Хабаровске ограничат движение
В новосибирском Академгородке открыли таланты юных математиков из Комсомольска
«Приятель» директора до смерти перепугал пистолетом сторожа автостоянки в Комсомольске
Помощника капитана в Хабаровском крае осудят из-за норок, спрятанных на буксире
Лесоохрану Хабаровского края порадовали новыми машинами
Мобильный путеводитель по Шантарским островам создадут в Хабаровском крае
«Помоги собраться в школу»: в Хабаровском крае подготовят детей к новому учебному году
На железнодорожном вокзале в Комсомольске появился Wi-Fi