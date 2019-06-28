Жутковатый цех по переработке мяса нашли в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-28T10:39:51+03:00

В производственных помещениях не проводится ремонт, на стеллажах была ржавчина, а технологическое оборудование поразила коррозия

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На одном из мясоперерабатывающих предприятий в Хабаровске провели внеплановую проверку. Итоги инспекции оказались неутешительными – в цехе, где обрабатывали мясо, нашли ряд серьезных недочетов.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, проверяющие увидели, что в производственных помещениях цеха давно не делали текущий ремонт. Также в список нарушений попали железные конструкции и стеллажи с отслаивающейся краской и ржавчиной, а технологическое оборудование оказалось поражено коррозией. На полу и стенах частично выщерблена керамическая плитка.

Кроме того, на окнах в цехе не было металлической сетки, на складе на полу не было подтоварников, в помещениях для специй почему-то находились вспомогательные материалы.

По итогу проверки компанию привлекли к административной ответственности. В качестве наказания производителям назначили штрафы. Должностное лицо обязали заплатить в казну три тысячи рублей, а юридическое – 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU