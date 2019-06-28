СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-28T10:36:25+03:00

Труп пешехода и разбитые машины остались после аварии в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

После наезда на человека иномарка врезалась в припаркованное авто

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Вчера, 27 июня, в краевой столице случилась авария со смертельным исходом. Рано утром на проспекте 60-летия Октября под колеса иномарки Тоуота Нighlаndеr угодил пешеход. По предварительной информации, потерпевший переходил дорогу в неположенном месте. Как результат, водитель не успел сориентироваться и сбил человека. Потом машина продолжила бесконтрольное движение и врезалась в припаркованное авто Тоуот - Iрsum.

Как сообщил информированный источник, врачи определили у погибшего пешехода различные травмы, несовместимые с жизнью - тяжелую сочетанную травму головы, грудной клетки, конечностей, а также перелом ребер. На момент дорожной аварии водитель иномарки был трезв. По данному происшествию проводится проверка.

Жителей краевой столицы убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это поможет уберечь ваши жизни и здоровье, а также жизни и здоровье окружающих вас людей.

ИСТОЧНИК KP.RU