2019-06-28T10:36:25+03:00
Происшествия

Труп пешехода и разбитые машины остались после аварии в Хабаровске

После наезда на человека иномарка врезалась в припаркованное авто
Ольга КИВА
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Труп пешехода и разбитые машины остались после аварии в ХабаровскеТруп пешехода и разбитые машины остались после аварии в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Вчера, 27 июня, в краевой столице случилась авария со смертельным исходом. Рано утром на проспекте 60-летия Октября под колеса иномарки Тоуота Нighlаndеr угодил пешеход. По предварительной информации, потерпевший переходил дорогу в неположенном месте. Как результат, водитель не успел сориентироваться и сбил человека. Потом машина продолжила бесконтрольное движение и врезалась в припаркованное авто Тоуот - Iрsum.

Как сообщил информированный источник, врачи определили у погибшего пешехода различные травмы, несовместимые с жизнью - тяжелую сочетанную травму головы, грудной клетки, конечностей, а также перелом ребер. На момент дорожной аварии водитель иномарки был трезв. По данному происшествию проводится проверка.

Жителей краевой столицы убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это поможет уберечь ваши жизни и здоровье, а также жизни и здоровье окружающих вас людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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