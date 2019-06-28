В одном из поселений в Хабаровском крае не будут регистрировать рождение детей и браки
В Хабаровском крае, как во всей стране, перешли на регистрацию браков в электронном виде. В связи с нововведением в регионе возник ряд проблем, в том числе из-за некачественного интернета. Столкнувшись с ними, некоторые субъекты попросили сохранить за ними право регистрировать браки на бумажном носителе, но получили отрицательный ответ.
- Как сообщалось ранее, ко второму чтению законопроекта от субъектов права законодательной инициативы поступило более 40 поправок. Большинство изменений касалось прекращения полномочий на государственную регистрацию браков у 18 поселений края. К слову, на сегодняшний день регистрировать браки могут во всех поселениях края. Исключение составляет только Наумовское сельское поселение в Хабаровском районе, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.
Отметим, что в этом населенном пункте администрация не может регистрировать рождение детей и браки. Здесь действительно нет интернета. К тому же в поселении живет 61 человек, а за последние четыре года не было ни свадеб, ни разводов, ни рождений малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU