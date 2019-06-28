СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-28T11:28:49+03:00

В одном из поселений в Хабаровском крае не будут регистрировать рождение детей и браки Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В этом населенном пункте живет 61 человек, к тому же здесь совсем нет интернета

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В Хабаровском крае, как во всей стране, перешли на регистрацию браков в электронном виде. В связи с нововведением в регионе возник ряд проблем, в том числе из-за некачественного интернета. Столкнувшись с ними, некоторые субъекты попросили сохранить за ними право регистрировать браки на бумажном носителе, но получили отрицательный ответ.

- Как сообщалось ранее, ко второму чтению законопроекта от субъектов права законодательной инициативы поступило более 40 поправок. Большинство изменений касалось прекращения полномочий на государственную регистрацию браков у 18 поселений края. К слову, на сегодняшний день регистрировать браки могут во всех поселениях края. Исключение составляет только Наумовское сельское поселение в Хабаровском районе, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.

Отметим, что в этом населенном пункте администрация не может регистрировать рождение детей и браки. Здесь действительно нет интернета. К тому же в поселении живет 61 человек, а за последние четыре года не было ни свадеб, ни разводов, ни рождений малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU