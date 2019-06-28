Мотоциклист и мопедист покалечились на встречном разъезде в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-28T12:08:33+03:00

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В Амурском районе в минувшие сутки, 27 июня, случилась авария, в которой пострадали водители мотоцикла и мопеда. По предварительной информации, первый двигался на своем байке IRBIS 250 по улице Гаражной. По пути он решил свернуть, но не выдержал боковой интервал. На свою беду в этом же районе оказался и второй участник дорожного происшествия - водитель мопеда RACER ALPHA 50. В него-то и врезался в мотоциклист.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, происшествие случилось на дороге, предназначенной для движения в двух направлениях. Дорожное полотно – асфальтобетон, видимость на расстоянии менее 100 метров в свете фар.

Жителей и гостей Хабаровского края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах во время движения. Это поможет избежать аварий, сохранить ваши жизни и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU