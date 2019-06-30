Жильцов несуществующего дома в Комсомольске смущает отсутствие квитанций за коммуналку

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-30T07:30:15+03:00

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Выпускники детских домов в городе Юности получили законное жилье в новом доме, но теперь у них возникла новая проблема. Жильцы уверяют, что в течение нескольких месяцев им не приходят квитанции за коммуналку. Казалось бы, все не так плохо, но собственники переживают, что могут попасть в списки должников по коммуналке.

- По предварительной информации, жильцы обращались в организации, которые производят начисление за услуги ЖКХ. Однако в ответ услышали, что в реестрах их дом отсутствует. Известно, что многоквартирник ввели в эксплуатацию в декабре 2018 года. Потом несколько месяцев выбирали управляющую компанию, получали лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом, проводили другие необходимые процедуры, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

На данный момент проводят доследственную проверку с целью установить все обстоятельства произошедшего. В итоге оценят действия лиц, ответственных за своевременное предоставление права на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом.

ИСТОЧНИК KP.RU