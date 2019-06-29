В Хабаровске открылся второй день военно-технического форума «Армия-2019»

СЕГОДНЯ 04:24 2019-06-29T04:24:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Форум «Армия 2019» в Хабаровске открылся в пятницу. И за это время его посетили несколько тысяч человек. На площадках форума представлено около 80 единиц техники и вооружения из арсеналов Восточного военного округа. Будут работать несколько площадок, в том числе «динамическая» - спецназ будет освобождать заложников, военные спасатели тушить пожары и эвакуировать пострадавших. Изюминкой показа станет «танковый вальс» - четыре боевых машины «Т-80» станцуют под музыку.

- Так же можно будет увидеть работу армейской авиации над аэродромом пролетят современные истребители Су-35С и бомбардировщики Су-34. Они выполнят по два демонстрационных пролета над выставочной площадкой форума на высоте 200 метров и скорости около 500 км/час, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - На статической экспозиции на аэродроме «Центральный» представлены транспортные самолеты, Ан-12 и Ан-26, пассажирский - Ту-134.

Так же можно будет увидеть американский танк времен второй мировой войны «Шерман», легендарный Т-34 и множество другого оружия как современного, так и времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU