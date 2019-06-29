2019-06-29T04:24:19+03:00
Политика

В Хабаровске открылся второй день военно-технического форума «Армия-2019»

На центральном аэродроме города можно посмотреть новейшую военная техника и вооружение Восточного военного округа
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровске открылся второй день военно-технического форума «Армия-2019»В Хабаровске открылся второй день военно-технического форума «Армия-2019»Фото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Форум «Армия 2019» в Хабаровске открылся в пятницу. И за это время его посетили несколько тысяч человек. На площадках форума представлено около 80 единиц техники и вооружения из арсеналов Восточного военного округа. Будут работать несколько площадок, в том числе «динамическая» - спецназ будет освобождать заложников, военные спасатели тушить пожары и эвакуировать пострадавших. Изюминкой показа станет «танковый вальс» - четыре боевых машины «Т-80» станцуют под музыку.

- Так же можно будет увидеть работу армейской авиации над аэродромом пролетят современные истребители Су-35С и бомбардировщики Су-34. Они выполнят по два демонстрационных пролета над выставочной площадкой форума на высоте 200 метров и скорости около 500 км/час, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - На статической экспозиции на аэродроме «Центральный» представлены транспортные самолеты, Ан-12 и Ан-26, пассажирский - Ту-134.

Так же можно будет увидеть американский танк времен второй мировой войны «Шерман», легендарный Т-34 и множество другого оружия как современного, так и времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске сотрудник Водоканала пошел под домашний арест
В Хабаровском крае пенсионер зашел в гости к соседу и ушел с бензопилой
Порох в пороховницах: Хабаровские пенсионеры доказали, что спорт это не только для молодежи
Погода в Хабаровске на 29 июня 2019 года: днем до +21, возможен кратковременный дождь
Мотоциклист и мопедист покалечились на встречном разъезде в Хабаровском крае
В мэрии Биробиджана больше нет должности начальника управления ЖКХ
В одном из поселений в Хабаровском крае не будут регистрировать рождение детей и браки
Нанайская и славянская культуры переплетутся между собой в Комсомольске
Труп пешехода и разбитые машины остались после аварии в Хабаровске
Жутковатый цех по переработке мяса нашли в Хабаровске
В Хабаровском крае спасатели ищут пропавшего пожилого сельчанина
Работодатели в Хабаровском крае не боятся брать на работу осужденных
Заграничная бизнесвумен в ЕАО успешно провалила попытку подкупа полицейского
Икона с частичкой мощей Иоанна Предтечи украсит храм в Хабаровске