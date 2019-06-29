СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-29T07:39:55+03:00

В Хабаровском крае пенсионер зашел в гости к соседу и ушел с бензопилой Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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Происшествие произошло в селе Боктор Комсомольского района. 60-летний мужчина, хорошенько выпив отправился в гости к соседу. Знакомого, как назло не было дома поэтому гость прихватил лежащую на веранде бензопилу и отправился восвояси.

- Похищенный инструмент обвиняемый спрятал за территорией своего дома, намереваясь в дальнейшем продать его, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Владелец строительного инструмента вернувшись домой и поняв, что его ограбили тут же отправился в полицию. Ущерб пострадавший оценил в двадцать тысяч рублей. Поиски долго времени не заняли. Улику обнаружили у соседа. Похищенную бензопилу тут же вернули владельцу, а на похитителя завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. А пока злоумышленник сидит под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU