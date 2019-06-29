2019-06-29T12:02:22+03:00
Общество

Школьники в Еврейской автономии отправились выживать в лес

В поселке «Августовский» 150 юных спасателей прошли «Школу безопасности»
Борис КОКУРИН
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Школьники в Еврейской автономии отправились выживать в лесШкольники в Еврейской автономии отправились выживать в лесФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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«Школа безопасности» - это специальные соревнования в ходе которых школьники из разных регионов проходят различные испытания придуманные для них опытными инструкторами.

К месту выхода команды добирались на лодках. Ребята в совершенно незнакомой местности должны были определить свое местоположение по карте и пройти по лесу через 8 контрольных точек. Расстояние похода около 16 километров. Маршрут был не простым еще и потому что на каждой точке пришлось выполнять специальные задания.

- На вверенном мне этапе детям предстояло выбрать деревья для укрытия на них команды при наводнении, - рассказал Кирилл Смольников, судья «Маршрута выживания». – Спортсмены оценивали, какие из деревьев подойдут под вес и рост участников, сооружали из имеющихся веревок, тентов, ковриков ночлег. Финишировали команды только после того, как все участники лежали на импровизированном навесе. Кстати, допустимая высота ночлега – 1 метр над землей.

Все это, разумеется, на время, за ошибки начислялись штрафные баллы. Победителей будут награждать уже в это воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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