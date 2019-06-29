В Хабаровском крае дочери напомнили о матери судебные приставы

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-29T10:32:11+03:00

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Все произошло в Комсомольске-на-амуре. Коллизия заключалась в том, что в одной квартире одновременно жили трое человек – мать, дочь и ее сын. Ситуацию усугубляло то, что все проживающие были собственниками жилого помещения в равных долях. И вот в один не очень прекрасный день дочь решила, что ее мать занимает в помещении очень много места. Она выставила женщину за порог, и сменила замки на двери.

Мать отправилась в суд с требованием о вселении в спорную квартиру. Суд ее требование удовлетворил.

- Как только гражданка увидела на пороге судебных приставов она сразу же нашла компромиссное решение и исполнила решение суда, предоставив матери доступ в жилое помещение и возможность пользования им, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как в дальнейшем будет уживаться не очень большая и не очень дружная семья история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU