2019-06-29T09:04:57+03:00
Происшествия

В Хабаровске сотрудник Водоканала пошел под домашний арест

Мужчина подозревается во взятках на сумму более 60 тысяч рублей
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске сотрудник Водоканала пошел под домашний арестВ Хабаровске сотрудник Водоканала пошел под домашний арестФото: Юлия ДУБИНА
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Как удалось установить следователям мужчина – 56-летний начальник одного из отелов МУП «Водоканал», за небольшую мзду существенно укорял процедуру подключения жилых домов и административных зданий к центральному водопроводу и канализации. Как удалось установить правоохранителям мужчина получил три взятки на общую сумму в 60 тысяч рублей. По ходатайству следственных органов суд посадил подозреваемого под домашний арест.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - подчеркнули в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Кстати, на трех человек, которые давали взятки сотруднику «Водоканала» тоже возбудили уголовные дела по статье «Дача взятки должностному лицу». Впрочем они активно раскаялись и сотрудничали со следствием, так что уголовное преследование будет прекращено, - заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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