СЕГОДНЯ 03:00 2019-06-30T03:00:10+03:00

Погода в Хабаровске на 30 июня 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь Фото: Борис КОКУРИН

Лето в Хабаровске продолжает удивлять своей погодой

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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 19 -21.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 10 -12. Днем 20 -22.

В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 11 -13, днем 15 -17.

В Советской Гавани и Ванино ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 6 -8. Днем 19 -21. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 26 -28.

В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 8 -10. Днем 26 -28.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 21 -23.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 19-21 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU