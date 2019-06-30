Погода в Хабаровске на 30 июня 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 19 -21.
В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 10 -12. Днем 20 -22.
В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 11 -13, днем 15 -17.
В Советской Гавани и Ванино ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 6 -8. Днем 19 -21. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 26 -28.
В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 8 -10. Днем 26 -28.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 21 -23.
В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 19-21 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU