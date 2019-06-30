В Хабаровском районе отметил свой 120 юбилей посёлок Гаровка

СЕГОДНЯ 04:39 2019-06-30T04:39:17+03:00

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Несмотря на дождливую погоду торжественное мероприятие собрало много жителей посёлка, а также городских гостей. Концерт открывали маленькие жители села - детсадовцы, которые и завели веселую и непринуждённую атмосферу праздника.

Открыла праздник глава поселения Нина Россохина с пожеланиями благополучия сельчанам и отметила, что в Гаровке всегда были трудолюбивые и активные люди.

По атмосфере чествовалось. что люди готовы веселиться не взирая на непостоянство погоды. Это отметили все гости праздника.

В Хабаровском районе отметил свой 120 юбилей посёлок ГаровкаФото: Владимир ЗЕНКОВ

- Сегодня старшее поколение села, с его опытом и трудолюбием передают опыт молодому поколению жителей Гаровки – в поздравлении отметил Евгений Кротов, председатель Крайпотребсоюза.

На празднике действительно присутствовало много молодёжи, которые также наравне со старшим поколением были отмечены почётными грамотами. На празднике были вручены ценные подарки заслуженным работникам села.

ИСТОЧНИК KP.RU