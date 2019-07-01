Погода в Хабаровске на 1 июля 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью 13-15. Днем 20-22.
В Хабаровске небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 12-14. Днем 20-22.
В Бикине дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 7-9, днем 14-16.
В Советской Гавани и Ванино ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 7-9. Днем 14-16. Небольшой дождь.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 11-13. Днем 24-26.
В Чегдомыне дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью 11-13. Днем 25-27.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 8-10. Днем 20-22.
В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду. Ночью 9-11. Днем 12-14 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU