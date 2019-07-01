Вальсирующие танки и освобождение условных заложников показали в Хабаровске

СЕГОДНЯ 01:38 2019-07-01T01:38:58+03:00

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В Хабаровске 30 июня завершился военно-технический форум «Армия-2019». На этом мероприятии за три дня побывали больше 22 тысячи человек. Для гостей мероприятия выступали военные летчики, военнослужащие учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск ВВО и бойцы специального назначения ВВО. Также во время форума желающие могли подать заявления на военную службу по контракту. Еще для посетителей выступили артисты ансамбля песни и пляски ВВО и оркестр штаба округа.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, авиаторы показали, как тушат возгорание с вертолета Ми-26, эвакуируют экипаж условно терпящего бедствия на транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ. Также гости мероприятия имели удовольствие наблюдать высадку спортсменов-парашютистов. Кроме того, военные летчики устроили показательные полеты прямо над выставочной площадкой форума на современных истребителях Су-35С и бомбардировщиках Су-34.

Удивили посетителей бойцы танковых войск, которые несколько раз в день показывали «Танковый вальс». В этом «танце» военнослужащие показали виртуозное владение 40-тонными танками Т-80 при закрытых люках. К слову, выполнить маневры в таких условиях было довольно сложно.

Также в программе форму была учебная операция подразделения специального назначения ВВО по освобождению заложников из лагеря условных боевиков. Военнослужащие десантировались из двух вертолетов Ми-8 амтш, потом был учебный бой и как результат ликвидация террористов и освобождение заложников.

ИСТОЧНИК KP.RU