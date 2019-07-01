Пропавшего в Хабаровском крае пенсионера нашли

СЕГОДНЯ 02:01 2019-07-01T02:01:19+03:00

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В районе имени Лазо закончились поиски пропавшего 71-летнего мужчины. По предварительной информации, пенсионер вышел из дома и пропал 15 июня. Близкие пожилого человека не знали наверняка, куда он мог отправиться, но предполагали, что, скорее всего, захотел порыбачить на реке Хор или озере Хака. Сначала пропавшего пытались искать силами местных жителей и полиции, 27 июня к поисковой операции подключились и спасатели.

- Нашли мужчину 28 июня, но, к сожалению, на тот момент он уже был мертв. На данный момент следователи выясняют причины и обстоятельства его гибели, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что поисковые работы велись в том числе с использованием плавсредства и квадрокоптера. За сутки спасатели уже обследовали 25 километров дорог садового некоммерческого товарищества «Медовый». С помощью беспилотника они смогли обследовать три с половиной километра береговой линии реки Хор и два с половиной квадратных километра лесного массива.

ИСТОЧНИК KP.RU