Автолюбитель в Хабаровске врезался в припаркованное авто, пострадал пассажир

СЕГОДНЯ 02:38 2019-07-01T02:38:00+03:00

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Накануне, 29 июня, на переулке Гаражном в краевой столице случилась авария из-за невнимательности водителя. По предварительной информации, мужчина сдавал задним ходом на авто Toyota Carina ED, но не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Иномарка была припаркована, из нее выходила женщина-пассажир.

Как сообщил информированный источник, горожанка в результате аварии получила травмы. При падении пострадавшая сильно ударилась ногой. Ее доставили в больницу. Известно, что оба автовладельца на момент аварии были трезвы. У водителя машины Toyota Carina ED стаж вождения больше трех лет, у второго – 23 года.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными при управлении машиной. Это поможет уберечь ваши жизни и здоровье, а также жизни и здоровье окружающих вас людей.

ИСТОЧНИК KP.RU