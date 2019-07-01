Хабаровчанин Игорь Головин отличился на финале Кубка России

СЕГОДНЯ 03:50 2019-07-01T03:50:34+03:00

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Спортсмены из Хабаровска возвращаются из Обнинска, где завершился финал Кубка России по плаванию. На состязания съехались более 650 сильнейших пловцов со всей страны, из них пять – это участники из краевой столицы. Самый титулованный из них – мастер спорта международного класса Игорь Головин, который отличился на дистанции 50 метров брассом. По итогам соревнований ему вручили серебряную медаль.

- Кроме Игоря Головина в соревнованиях также участвовали Диана Харченко, Павел Савельев, Ярослав Яшин, Алиса Кочкурова и Виктория Шардакова. Отметим, что Игорю не хватило всего лишь две сотых секунды, остальные ребята хоть и не вошли в число призеров, но тоже выступили очень прилично, - рассказали в пресс-службе СШ «Дельфин».

К слову, Павел Савельев на 50-метровке на спине вошел в десятку сильнейших, а на 100-метровке показал 14 результат. Савельеву и Яшину всего по 15 лет - это самый младший возраст, который допускался на Кубок России. Диана Харченко стала одинадцатой на дистанции 50 метров баттерфляем, Алиса Кочкурова, Ярослав Яшин и Виктория Шардакова вошли в двадцатку сильнейших в разных дисциплинах. Все хабаровские пловцы, которые выступали на Кубке России, кроме Дианы Харченко, 7 июля отправятся в Черногорию на международный турнир.

ИСТОЧНИК KP.RU