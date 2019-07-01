Хабаровчанин Игорь Головин отличился на финале Кубка России
Спортсмены из Хабаровска возвращаются из Обнинска, где завершился финал Кубка России по плаванию. На состязания съехались более 650 сильнейших пловцов со всей страны, из них пять – это участники из краевой столицы. Самый титулованный из них – мастер спорта международного класса Игорь Головин, который отличился на дистанции 50 метров брассом. По итогам соревнований ему вручили серебряную медаль.
- Кроме Игоря Головина в соревнованиях также участвовали Диана Харченко, Павел Савельев, Ярослав Яшин, Алиса Кочкурова и Виктория Шардакова. Отметим, что Игорю не хватило всего лишь две сотых секунды, остальные ребята хоть и не вошли в число призеров, но тоже выступили очень прилично, - рассказали в пресс-службе СШ «Дельфин».
К слову, Павел Савельев на 50-метровке на спине вошел в десятку сильнейших, а на 100-метровке показал 14 результат. Савельеву и Яшину всего по 15 лет - это самый младший возраст, который допускался на Кубок России. Диана Харченко стала одинадцатой на дистанции 50 метров баттерфляем, Алиса Кочкурова, Ярослав Яшин и Виктория Шардакова вошли в двадцатку сильнейших в разных дисциплинах. Все хабаровские пловцы, которые выступали на Кубке России, кроме Дианы Харченко, 7 июля отправятся в Черногорию на международный турнир.
ИСТОЧНИК KP.RU