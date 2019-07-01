Хабаровск продолжают зачищать от самостроев

СЕГОДНЯ 04:22 2019-07-01T04:22:12+03:00

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В краевой столице прошел очередной рейд по выявлению незаконных самостроев. В итоге проверяющие обнаружили пять объектов, которые были возведены нелегально. Один из них – это балкон в одном из высотных домов на улице Краснореченской, 42а. Собственник обустроил его, не оформив предварительно разрешения. Нарушителя нашли после обращения управляющей компании в администрацию города. Теперь к нему применят дисциплинарные меры.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, самострои также нашли во дворе дома на улице Ворошилова, 43. Здесь шла работа по возведению сооружений, которую тоже никто и нигде не согласовывал. Также проверяющие выявили незаконную реконструкцию здания магазина, который расположен на улице Аэродромной. Подрядчики также забыли или вовсе не собирались получить разрешение на эти работы.

По всем выявленным фактам проводят проверки и готовят материалы для передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU