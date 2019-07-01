СЕГОДНЯ 04:38 2019-07-01T07:41:19+03:00

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В Хабаровском крае отметили 85-летие Нанайского района. Центром празднования стало село Троицкое, где прошло яркое юбилейное шествие. В колоннах по центральным улицам прошли трудовые коллективы, национальные объединения, руководители предприятий бюджетной сферы и местные жители. Шествующие дошли до стадиона, где организовали праздничную программу.

Как отметили в пресс-службе правительстве края, на сегодняшний день Нанайский район самобытен и богат уникальной культурой. Здесь родилось немало известных людей, местные жители хранят традиции предков, стремятся сделать район лучше. На сегодняшний день здесь строят спортивные и социальные объекты при поддержке краевых властей. Также муниципальные власти развивают некоммерческий сектор и привлекают средства в рамках различных программ.

Отметим, что район включили в региональную программу по строительству и реконструкции ФАПов. Один пункт уже строят в селе Верхний Нерген, следующий планируют возвести в поселке Лидога. Также на стадии проектирования пока находится строительство школы в селе Найхин.

ИСТОЧНИК KP.RU