В Биробиджане решили вопрос с платными карточками-пропусками для школьников

СЕГОДНЯ 05:05 2019-07-01T07:45:47+03:00

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В Биробиджане вновь вернулись к вопросу о платных карточках-пропусках, которые будут выдавать ученикам школ №№4, 9, 10 и 11, а также коррекционной школы. Нововведение планируют запустить с 1 сентября 2019 года в связи с установкой турникетов. Аналогичная система контроля управления доступом появится и в школах №7 и 8, но позже - до 31 декабря этого года.

- Данные меры принимают в рамках антитеррористической защиты школ. Ранее горожане активно обсуждали тот факт, что карточки-пропуска будут выдавать на платной основе, что вызвало бурю негодования среди родителей. Мэр города согласился с тем, что сначала нужно было проводить встречи с родителями, рассказывать им про саму эту систему, спрашивать их мнение. И только после этого принимать окончательное решение, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

После обсуждения сложившейся ситуации с платными карточками-пропусками в мэрии отметили, что у родителей должен быть выбор. Хотят получать СМС-оповещение о времени прихода ребенка на уроки и ухода домой - платят за это деньги, нет – бесплатно получают пропуск.

Отметим, что в областной столице сегодня обучаются чуть более девяти тысяч детей. Чтобы изготовить карточки на всех, необходимо потратить 1,8 миллиона рублей. Сейчас пропусками нужно обеспечить две тысячи 981 учащегося. На это нужно израсходовать чуть меньше 600 тысяч рублей, однако в городской казне пока нашли только 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU