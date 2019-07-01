2019-07-01T07:47:25+03:00
Общество

«Кухня без границ» добралась до нацпарка в Хабаровском крае

В рамках проекта прошла шикарная презентация нанайской кухни
Ольга КИВА
Поделиться:
«Кухня без границ» добралась до нацпарка в Хабаровском крае«Кухня без границ» добралась до нацпарка в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

Международный проект «Кухня без границ» добрался до национального парка «Анюйский». Здесь в урочище Бихан провели шикарную презентацию нанайской кухни. Участникам этого уникального события преподнесли довольно много вкусных и оригинальных традиционных блюд. Чтобы гости подольше смогли смаковать вкус угощений, порции еды выносили в течение дня.

- Кроме того, желающие смогли побывать на мастер-классах по приготовлению традиционной нанайской пищи. К слову, эта еда удивляет необычным сочетанием продуктов и удивительным вкусом. Участники пиршества съедали буквально все без остатка, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что для гостей также организовали экскурсии по объектам этнодеревни «Алима» и охотничьего путика, а также спортивные нанайские игры «Ачеритриатлон». Гостей катали на байдарках, устроили для них концерт с участием песенного ансамбля «Дярикта».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровская богадельня срочно ищет волонтеров
Сельчанам в Хабаровском крае дают «подъемные» на строительство домов
Через окно встал на криминальный путь любитель ночных прогулок в Биробиджане
Стихийный склад черной икры образовался в Хабаровске
Застройщикам в Хабаровском крае помогут пережить нововведения в долевом строительстве
Сотни миллионов рублей «закатают» в дороги к «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае
Огонь успел уничтожить полдома в ЕАО и не смог забрать человеческие жизни
Зарплату на сумму 28 миллионов рублей выдали работникам стройкомпании в Комсомольске
На «крутых» автономерах и правах без экзамена зарабатывал бывший росгвардеец из Биробиджана
В Хабаровске неизвестные «приделали ноги» двум велосипедам
В Биробиджане решили вопрос с платными карточками-пропусками для школьников
В Хабаровском крае отметили 85-летие Нанайского района
Хабаровск продолжают зачищать от самостроев
Хабаровчанин Игорь Головин отличился на финале Кубка России
Машина Николая Валуева сломалась на полуразрушенной дороге «Лидога-Ванино» в Хабаровском крае
Автолюбитель в Хабаровске врезался в припаркованное авто, пострадал пассажир
Пропавшего в Хабаровском крае пенсионера нашли
Вальсирующие танки и освобождение условных заложников показали в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 1 июля 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь