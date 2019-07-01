«Кухня без границ» добралась до нацпарка в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:33 2019-07-01T07:47:25+03:00

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Международный проект «Кухня без границ» добрался до национального парка «Анюйский». Здесь в урочище Бихан провели шикарную презентацию нанайской кухни. Участникам этого уникального события преподнесли довольно много вкусных и оригинальных традиционных блюд. Чтобы гости подольше смогли смаковать вкус угощений, порции еды выносили в течение дня.

- Кроме того, желающие смогли побывать на мастер-классах по приготовлению традиционной нанайской пищи. К слову, эта еда удивляет необычным сочетанием продуктов и удивительным вкусом. Участники пиршества съедали буквально все без остатка, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что для гостей также организовали экскурсии по объектам этнодеревни «Алима» и охотничьего путика, а также спортивные нанайские игры «Ачеритриатлон». Гостей катали на байдарках, устроили для них концерт с участием песенного ансамбля «Дярикта».

ИСТОЧНИК KP.RU