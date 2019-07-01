2019-07-01T06:46:48+03:00
Происшествия

На «крутых» автономерах и правах без экзамена зарабатывал бывший росгвардеец из Биробиджана

Суд признал фигуранта виновным в 13 преступлениях
Ольга КИВА
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На «крутых» автономерах и правах без экзамена зарабатывал бывший росгвардеец из БиробиджанаНа «крутых» автономерах и правах без экзамена зарабатывал бывший росгвардеец из БиробиджанаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане прошел суд над бывшим росгвардейцем, которого обвиняли в 13 преступлениях. Среди прегрешений фигуранта аферы с оформлением водительских прав и «особых» государственных регистрационных знаков на автомобиль.

- Из материалов дела следует, что осужденный начал заниматься противоправными действиями в ноябре 2018 года. Среди его «клиентов» 13 человек, от которых он в общей сложности получил 673 тысячи рублей. Деньги ему давали в качестве вознаграждения за помощь в получении без экзаменов водительских прав и «крутых» автономеров, - рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления следственного комитета России.

Суд рассмотрел предоставленные доказательства вины фигуранта, выслушал стороны обвинения и защиты, а потом вынес свой вердикт – лишить злодея свободы на срок три года. Также служители Фемиды удовлетворили гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного им имущественного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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