2019-07-01T07:23:28+03:00
Общество

Зарплату на сумму 28 миллионов рублей выдали работникам стройкомпании в Комсомольске

Долгожданные деньги получили почти 200 человек
Ольга КИВА
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Зарплату на сумму 28 миллионов рублей выдали работникам стройкомпании в КомсомольскеЗарплату на сумму 28 миллионов рублей выдали работникам стройкомпании в КомсомольскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Комсомольске-на-Амуре благополучно разрешилась ситуация с долгами компании по зарплате. Работодатель весьма безответственно отнесся к своим обязательствам и умудрился накопить задолженность на сумму больше 28 миллионов рублей. Кровно заработанные за февраль-март ждали 199 человек.

- Нарушения трудового законодательства подтвердились во время проверки. Так, согласно требованиям, компания должна была платить зарплату не реже чем каждые полмесяца. В связи с выявленными недочетами прокурор города внес руководителю компании представление, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Однако этим документом дело не ограничилось - в отношении генерального директора общества и самой организации возбудили административное дело за невыплату в установленный срок заработной платы лицом. Потом был суд, по решению которого нарушителям придется еще и штрафы заплатить на общую сумму 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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